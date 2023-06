Coldiretti, nasce comitato per creazione Filiera Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Dalla Coldiretti la prima pietra per la creazione di Filiera Sardegna, una rete associazionistica verticale che vuol riunire, promuovere, diffondere e internazionalizzare il sistema agroalimentare sardo e tutto il mondo delle imprese. Un inizio di percorso per creare l'ecosistema di imprese che vogliono puntare alla valorizzazione del Made in Sardinia dell'ambiente delle politiche green e del territorio in un sistema proprio di filiera, quello vincente per regioni come la Sardegna.

A promuovere il percorso, insieme alla Coldiretti, sono state tante aziende sarde dell'agroalimentare e della grande distribuzione che si sono riunite al secondo Forum dell'Agricoltura in Sardegna, in corso a Villasimius.

L'appuntamento ha riunito insieme alle imprese anche tutto il sistema associativo Coldiretti e, soprattutto, un'ampia platea di politici, amministratori, associazioni e istituzioni.

"Abbiamo voluto questo secondo forum per ragionare con la classe dirigente, le imprese e la grande distribuzione su come vogliamo rilanciare la Sardegna nel prossimo futuro - sottolinea il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - non basta avere prodotti di eccellenza come quelli sardi che primeggiano nelle Dop e Igp in tanti settori, ma abbiamo bisogno anche di fare sistema per creare una economa circolare che sia tutelata e per questo è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica sulla creazione di filiere verticali".

In questo rientra la proposta della Coldiretti di lanciare il Comitato promotore per creare Filiera Sardegna. "C'è la necessità di costruire una programmazione per i prossimi 15 anni che veda come protagonisti il mondo agricolo e quelli collegati a esso, per far si che il nostro territorio non vada perdersi nel fenomeno dello spopolamento ormai avanzato ma torni a essere vitale - sottolinea il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba - la Filiera Sardegna può creare un sistema che inverta questa rotta nelle direttrici principali come energia, cibo, acqua e trasporti per programmare il futuro della Sardegna e provare ad arginare il fenomeno che vede la costante emigrazione dei nostri giovani - conclude - su questo percorso oggi abbiamo iniziato a ragionare con i tanti potenziali protagonisti del cambiamento, in primis, le imprese e le persone". Proprio Filiera Sardegna punta a creare una solida alleanza tra la produzione agricola, rappresentata da Coldiretti e le più importanti imprese sarde di trasformazione alimentare, le principali catene della distribuzione organizzata e partner strategici. Un progetto che risponde all'esigenza di rappresentare con una sola voce la straordinaria realtà del sistema agroalimentare sardo. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna