Coldiretti Giovani Impresa Sardegna, vicesegretaria è l’oristanese Laura Cocco

Oristano

Le nomine questa mattina durante l’appuntamento elettivo in città. Stefano Tuveri segretario

Nicola Stefano Tuveri è il nuovo delegato di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. È stato eletto all’unanimità questa mattina nella sede di Oristano, nel corso della riunione dei delegati scelti dalle assemblee regionali per rinnovare le cariche di Coldiretti giovani. Durante l’appuntamento elettivo, coordinato dal segretario regionale dei giovani, Claudio Orefice, sono stati nominati per i prossimi 5 anni anche i due vice: l’oristanese Laura Cocco e il nuorese Andrea Sedilesu.

Laura Cocco, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Oristano, è originaria di Cuglieri. Ha 28 anni, è laureata in giurisprudenza con una specializzazione in operatore giuridico di impresa e collabora come responsabile marketing nella attività di famiglia, l’azienda olearia Peddio di Cuglieri che produce olio di qualità, certificato in agricoltura biologica. Rappresenta anche i giovani sardi di Coldiretti a Bruxelles, nella Commissione Europea nei settori Olivicolo e Biologico.

“Ringrazio la famiglia di Coldiretti che ha sempre creduto nei giovani e li ha resi sempre partecipi di tutte le azioni e decisioni dell’associazione”, ha detto dopo l’elezione Tuveri, 29 anni di Guspini, già responsabile dei giovani di Cagliari e titolare insieme alla famiglia di una azienda di allevamento agro-zootecnica.

“In Coldiretti ho imparato tanto e ci sarà ancora tanto da fare, ma nella strada che abbiamo davanti sono determinanti la conoscenza, la voglia di stare insieme e l’essere aperti al mondo”, ha aggiunto, “dobbiamo pensare come una comunità e per questo credo che sarà fondamentale essere una squadra e cooperare. Da soli non si possono avere le idee sufficienti a raggiungere gli obiettivi e per questo il confronto e la partecipazione diventano fondamentali per crescere e far crescere l’associazione. Ringrazio anche Frediano che lascia un testimone importante così come è importante il ruolo che andrò ad assumere. In Coldiretti i giovani non sono in secondo piano e con impegno potremmo crescere insieme per superare le sfide che abbiamo davanti”.

“Coldiretti è una scuola per tutti coloro che ne fanno parte e permette una crescita personale e professionale unica, ma non può guardare al prossimo futuro senza i suoi giovani”, ha sottolineato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, “la nostra associazione offre l’opportunità a tutti di ampliare le proprie esperienze professionali e personali e in questo i giovani sono un punto di forza fondamentale per guardare con ottimismo al futuro”.

Sulla stessa linea anche il direttore regionale Coldiretti Sardegna, Luca Saba “il coinvolgimento dei giovani nella società è determinante per far vivere tutti i settori economici e in particolare quello agropastorale”, ha sottolineato, “i giovani sono anche la base e il cuore dell’associazionismo e senza di loro non si può crescere. Crediamo che avere un gruppo giovane con cui confrontarci è motivo di stimolo per migliorare con idee innovative”.

Assente per motivi di salute il coordinatore uscente, Frediano Mura, che ha mandato il suo messaggio ai delegati: “I giovani sono l’energia e l’ispirazione per la nostra associazione che sa cogliere le sfide del futuro e mettere in campo le migliori azioni per affrontarle al meglio”, ha detto, “Coldiretti ha uno sguardo critico del settore e al contempo la capacita di ascoltare tutti e fare sintesi: Solo così si può superare sé stessi e migliorare. La nostra forza è essere inclusivi e non parlare mai al singolare ma al plurale. Il singolo deve imparare a fare comunità e agire sempre come tale, il mio invito è quello di continuare a frequentare l’associazione sempre con rinnovato interesse: Si cresce tutti insieme”.