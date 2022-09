Coldiretti a candidati, risposte immediate per l'agricoltura - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Contingenza e programmazione, impegni seri e leali e misurabili a cui occorrerà dare riscontro alla Sardegna. Lo scrive Coldiretti Sardegna in una lettera aperta indirizzata ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre aspiranti a rappresentare la Sardegna nel prossimo Parlamento, ma anche a tutto il mondo politico, partiti e movimenti perché si tratta di un argomento trasversale a cui bisognerà lavorare, ognuno secondo il ruolo che andrà ad occupare e nei diversi livelli istituzionali (Europa, Roma e Cagliari), in modo sinergico.

Burocrazia, cambiamenti climatici, caro materie prime ed energetico, acqua, cibo: sono temi fondamentali per la Sardegna e per l'agricoltura in particolare - osserva Coldiretti - che, secondo l'ultimo rilevamento, rischia di perdere un'azienda su 10 in quanto chiuderà entro la fine dell'anno perché non riesce a fare quadrare i conti.

"Gli aumenti incontrollabili delle materie prime e dell'energia hanno aumentato per alcuni settori agricoli i costi anche del 500% (energia +350%, mangimi +150%, gasolio +350%, concimi +170%), mandando in tilt un comparto che dall'Europa alla Regione passando per il consiglio dei ministri definiscono strategico per la società. Servono scelte immediate coraggiose - scrive Coldiretti - ma anche politiche strategiche lungimiranti che, aldilà di eventi epocali come quelli che stiamo vivendo da due anni a questa parte come Covid e la guerra in Ucraina, riescano a dare un orizzonte al mondo agricolo oggi imbrigliato e soffocato dalle contingenze e da una burocrazia soffocante e assurda che sta prendendo la leadership tra i nemici della buona agricoltura".

"Purtroppo siamo abituati a ragionare esclusivamente sulle crisi, invece i fondi del Pnrr, per esempio, devono essere destinati agli investimenti attraverso una grande strategia infrastrutturale. Il momento che stiamo vivendo non ci permette più ambiguità ma anzitutto idee e unità, aldilà del ruolo: pur nella distinzione delle posizioni politiche e dei ruoli occorre lealtà nei confronti della Sardegna: la battaglia sull'insularità ci insegna che nei momenti cruciali sappiamo marciare nella stessa direzione guardano insieme all'obiettivo.

L'agricoltura è un comparto dalle tante sfaccettature, sicuramente difficile, con tante difficoltà e problematiche storiche ma è allo stesso tempo affascinante, dalle grandi potenzialità". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna