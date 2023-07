“Col senno di noi”, due giornate su salute e prevenzione a San Nicolò d’Arcidano

San Nicolò d’Arcidano

Contro i tumori al seno, le donne possono prenotare una visita e un’ecografia gratuite

Prosegue la campagna informativa “Col senno di noi – Insieme per la prevenzione del tumore al seno”, ideata e promossa dal Comune di San Nicolò d’Arcidano, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, e con la preziosa collaborazione delle associazioni Avis, Auser e Komunque Donne.

La campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno si rivolge alle donne residenti nel territorio comunale e provinciale con l’obiettivo di informare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce della patologia e far conoscere meglio – per quante stanno seguendo o hanno terminato un percorso di cura – i servizi disponibili sul territorio, anche grazie al lavoro delle associazioni locali.

Giovedì 13 e lunedì 17 luglio, dalle 9 alle 13, le donne potranno partecipare gratuitamente agli screening che prevedono visita senologica ed ecografia mammaria, con i medici Maurizio Picciau e Daniela Piras, specializzati in Radiologia e Diagnostica per immagini. Le visite si svolgeranno presso la sede messa a disposizione dall’AVIS in piazza Baronessa Serra Rossi Luigia, dietro al municipio.

“Col senno di noi” ha preso avvio nel mese di dicembre 2022 con una campagna informativa e l’organizzazione di due incontri finalizzati all’informazione e alla prevenzione svolti alla presenza di medici specialisti.

Un percorso importante sul quale il Comune di San Nicolò D’Arcidano ha deciso di investire per creare una rete di sostegno per tutte le donne del territorio, offrendo l’opportunità di fruire gratuitamente di servizi finalizzati alla prevenzione. “Grazie a queste risorse riusciremo a riproporre screening e campagne di prevenzione da malattie anche per il prossimo anno”, ha detto il sindaco Davide Fanari. “La nostra amministrazione è sempre favorevole a questi progetti e continueremo a proporne altri simili. Ringraziamo la Fondazione di Sardegna, Orientare, Avis, Auser e Komunque Donne per la collaborazione e tutti coloro i quali hanno contribuito”.