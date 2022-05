Col monopattino contro un'auto, giovane grave ad Arzachena - Sardegna

Primo incidente stradale da mobilità sostenibile nel nord Sardegna. Ieri ad Arzachena, intorno alla mezzanotte, un ragazzo sassarese residente nella cittadina gallurese, mente era alla guida di un monopattino si è schiantato contro una Bmw condotta da un imprenditore di Tortolì. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Dettori e via Aldo Moro.

Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri della Stazione di Arzachena con il supporto della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, intervenuti per i rilievi, il giovane non si sarebbe fermato allo stop colpendo l'auto sulla fiancata sinistra. Soccorso prima dallo stesso automobilista e poi da un'equipe del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli esami alcolemici hanno dato esito negativo per entrambe le persone coinvolte.



Fonte: Ansa Sardegna