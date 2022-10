Col libro di Giacomo Mameli da Ollastra anche una denuncia sullo smantellamento della sanità pubblica in Sardegna

Ollastra Interessante incontro nell’ambito del festival letterario “Raccontami tutto dal principio, per favore…” A cavallo della metà del secolo scorso arrivò in Sardegna un gruppo di ostetriche dalla penisola per offrire assistenza alle donne nelle zone più periferiche. Oggi arrivano nella nostra regione i medici in affitto. Allora si voleva valorizzare la sanità pubblica. Adesso si assiste ad un suo costante smantellamento in favore della sanità privata, con conseguenze negative per la popolazione, come ha denunciato lo scrittore e giornalista Giacomo Mameli, che a Ollastra ha presentato il proprio libro “Hotel Nord America”. Un romanzo col quale ripercorre la storia dello sviluppo sociale e rurale del suo paese, Perdasdefogu. Proprio la figura di un’ostetrica è protagonista nel racconto, uno spaccato della società sarda di allora, ben illustrato dall’autore. Giacomo Mameli, ieri sera nell’aula consiliare del Comune di Ollastra, ne ha dato conto spaziando su temi diversi, facendo un interessante raffronto tra il passato e il presente, nell’ambito del festival letterario “Raccontami tutto dal principio, per favore…”. Organizzava la cooperativa “La lettura” in collaborazione con l’Unione dei Comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine. Accanto alla questione legata alla sanità sarda, Mameli ha riflettuto sulla situazione economica della regione. In particolare si è soffermato sulla scarsa valorizzazione del patrimonio storico artistico, con conseguente carenza di introiti derivanti da esso e sul mancato sviluppo di un sistema di economia circolare, che garantisce la creazione di nuovi posti di lavoro.

Il pubblico presente all'evento

Durante l’incontro la figura della donna nella società società sarda ha avuto un particolare rilievo. Tematica sulla quale Giacomo Mameli si è soffermato con particolare interesse e che ha portato a riflettere sull’ancora marcato divario tra uomini e donne, presente sia a livello regionale che nazionale. Come sottolineato dallo stesso autore, nonostante anche in Sardegna il numero di donne laureate sia più altro rispetto a quello degli uomini, i ruoli di potere e le cariche più alte sono comunque ricoperte per la maggior parte da uomini. Ed è proprio una donna la voce narrante del libro Hotel Nord America. Si chiama Ida Naldini, è una giovane ostetrica neodiplomata, come tante altre, inviata in Sardegna per far fronte all’elevato tasso di mortalità infantile dell’epoca. Attraverso la sua esperienza sul campo, la protagonista giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’educazione sanitario-igienica della popolazione e assisterà in prima persona ai cambiamenti che hanno interessato Perdasdefogu in un arco temporale che copre gli anni tra il 1939 e il 1979. L’incontro di Ollastra è stato aperto da Annalisa Secci, bibliotecaria di Ollastra, con una breve introduzione e i ringraziamenti all’Amministrazione comunale. Ha preso quindi la parola Antonietta Sanna, docente di lettere, che ha conversato con l’autore. Presenti alla serata tra il pubblico attento anche il sindaco Osvaldo Congiu, l’assessore alla Cultura Martina Flore e Maria Virdis, del gruppo di maggioranza “Ollastra 2.0”.

Da sinistra: Giacomo Mameli, Annalisa Secci, Antonietta Sanna, Maria Virdis e Martina Flore

Sabato, 1° ottobre 2022

Fonte: Link Oristano