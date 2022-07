Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il giovane cuoco è stato trasferito nella sua abitazione di residenza, in regime di arresti domiciliari e in attesa del rito direttissimo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di San Vito il giovane cuoco, incensurato, dopo la rapina è scappato in auto tra le viuzze del paese. I quattro giovani sono comunque riusciti a dare l’allarme chiedendo l’intervento del 112. Le descrizioni da loro fornite e quelle fornite da un passante hanno permesso a tre pattuglie di carabinieri di ritrovare l’auto nel paese. E’ risultata intestata al nonno del giovane che è stato rintracciato ed ha ammesso le sue responsabilità. Era ancora in possesso di tre dei quattro cellulari rubati poco prima, l’altro è andato perduto durante la fuga.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail