Coi fuoristrada in spiaggia a Villasimius, turisti fermati - Sardegna

Con due grossi fuoristrada attrezzati con tanto di tende da tetto e altri accessori da camper sono riusciti ad arrivare in una caletta non lontano dalla spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, nel sud est della Sardegna, e si sono accampati. Due gruppi di turisti italiani sono stati bloccati e identificati, a ridosso di Ferragosto, dalle Guardie Ambientali della Sardegna in uno dei controlli per perlustrare il territorio. Gli agenti, dopo avere perso i numeri delle targhe delle auto, hanno anche segnalato i campeggiatori abusivi alle forze dell'ordine per le sanzioni di competenza.

"La calata dei barbari! Quasi dentro il mare con i fuoristrada come se nulla fosse...Siamo nel pieno dell'estate cafona 2022".

commentano le Guardie Ambientali sui social dove hanno postato le foto relative all'intervento.



Fonte: Ansa Sardegna