Cocaina nell’auto: in cella uno dei giovani che avevano molestato due turisti

Tertenia

Arrestato dai carabinieri dopo la scoperta della droga

Assieme a due amici era stato denunciato per violenza sessuale, minacce, percosse e violenza privata nei confronti di una coppia di turisti, in occasione della Festa della birra.

Ora un giovane di Tertenia è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: nella sua auto – sequestrata dai carabinieri per accertamenti tecnici, durante le indagini sul primo episodio – sono stati scoperte 10 dosi di cocaina (5 grammi in tutto) nascoste nel vano portafusibili.

La vicenda era cominciata la notte del 30 luglio. Una coppia di giovani turisti in vacanza a Tertenia aveva denunciato un inquietante episodio avvenuto nella spiaggia di “Foxi manna”, durante la Festa della birra. Avevano incontrato tre giovani che, dopo un primo approccio amichevole, avevano molestavano la ragazza mettendole le mani addosso, avevano colpito il ragazzo con spinte e schiaffi e avevano minacciato entrambi.

I due turisti avevano cercato di allontanarsi in auto, ma gli aggressori li avevano inseguiti e speronati più volte, prima di rinunciare e sparire.

Nella stazione dei carabinieri, il giorno dopo, i due giovani avevano riconosciuto i tre balordi da una serie di fotografie. Per questo era scattata la denuncia, in stato di libertà, assieme al sequestro dell’auto che era stata usata per l’inseguimento.

Dopo la scoperta della droga, il proprietario dell’auto è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Tertenia assieme ai colleghi del Nucleo radiomobile della Compagnia di Jerzu.

Giovedì, 3 agosto 2023