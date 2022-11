Gonnesa

In tribunale a Cagliari il giudizio con rito direttissimo

Cocaina, marijuana e contanti: tanto basta per far scattare l’arresto. Nei guai è finito un quarantaseienne di Gonnesa. In piena notte i carabinieri di Iglesias hanno perquisito lui, la sua auto e l’abitazione.

I militari hanno sequestrato 22 grammi di cocaina suddivisa in due dosi, 3.70 di marijuana suddivisa in due dosi, 535 euro in banconote di piccolo taglio (probabilmente incassati con l’attività di spaccio) e due bilancini di precisione.

Trovato anche un foglio di appunti con una lista “dare / avere”, oltre ai materiali per il confezionamento degli stupefacenti.

L’arrestato è rimasto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, in attesa del giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.

Giovedì, 24 novembre 2022

