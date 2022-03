La perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti, eseguita dai carabinieri della stazione del paese, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Cortoghiana e Teulada, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Cagliari, ha dato modo ai militari di rinvenire 121 grammi di cocaina, 96 grammi di marijuana, 16 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale idoneo per il taglio e confezionamento della sostanza, oltre a 530 euro in banconote di vario taglio, ritenute dai militari provento della pregressa attività di spaccio.

L’arrestato, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo fissato per oggi al palazzo di giustizia di Cagliari. Il trentacinquenne verrà anche deferito in stato di libertà per ricettazione dalla Stazione di San Gavino Monreale, che procede per il furto dei mobili.

Lo stupefacente rinvenuto nell’abitazione del trentacinquenne sarà custodito dai carabinieri, in attesa di essere consegnato al RIS di Cagliari per le analisi chimiche.

Fonte: Link Oristano

