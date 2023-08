Cocaina in auto, hascisc e marijuana in casa a Selargius: pusher 32enne finisce in manette

Un 32enne di Selargius è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, durante un controllo nella sua auto, è stato trovato in possesso di 4 involucri pieni di cocaina per un peso complessivo di 14,4 grammi. I militari, a quel punto, hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, trovando altra droga: 3,4 grammi di cocaina, 51 di hascisc e 0,7 di marijuana, oltre al classico materiale utilizzato per confezionare le dosi e, poi, rivenderle. Tutta la droga è stata subito sequestrata dai militari.

Il giovane, invece, secondo le disposizioni del pubblico ministero di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nella mattinata odierna al tribunale di Cagliari.