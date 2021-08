Cocaina e soldi nel marsupio, arrestato il gestore di un bar pizzeria

Teulada

I carabinieri hanno trovato anche munizioni a casa dell’uomo

Il gestore di un bar/pizzeria di Teulada è stato arrestato ieri notte dai carabinieri dopo un controllo nel locale: nel marsupio che portava in vita c’erano 7 grammi di cocaina, divisi in 18 dosi, e 265 euro in banconote di vario taglio.

La droga è stato trovata per caso: quando i carabinieri della stazione di Teulada e del nucleo operativo della Compagnia di Carbonia sono entrati nel bar, il titolare (49 anni) ha incominciato a comportarsi in modo strano. Questo ha fatto scattare la perquisizione.

A casa dell’uomo, più tardi, sono stati recuperati un altri picccolo quantitativo di cocaina (0,3 grammi), materiale vario per il confezionamento delle dosi, un bilancino funzionante e 35 cartucce calibro 9×21, detenute illegalmente. Oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacent, è scattata la denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione abusiva di munizioni.

Dopo le formalità in caserma, l’uomo è stato riaccompagnato a casa, in regime di arresti domiciliari. Stamane nel processo per direttissima l’arresto del gestore del bar è stato convalidato e sono stati chiesti i termini a difesa. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri per due volte alla settimana.

