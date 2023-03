Coalizioni e candidati cercansi nell’Oristanese: prime mosse per le amministrative di primavera

Oristano

A Cabras almeno tre in corsa per la poltrona di sindaco. Si muove qualcosa ad Ales, Boroneddu, Narbolia, Nughedu e Villa Verde

Parte la lunga rincorsa verso le amministrative di primavera. A Cabras già lo scorso anno l’attuale sindaco Andrea Abis aveva ufficializzato la ricandidatura. Dovrebbe presentarsi anche il risicoltore Gianni Meli, che nel 2018 era uscito sconfitto dal confronto elettorale. Ma sono all’orizzonte possibili sorprese. Una di queste potrebbe essere Pasquale Castangia, già sindaco negli anni Novanta, che oggi sembrerebbe pronto a dialogare con una coalizione civica e di centrosinistra.

“Nel caso in cui si candidasse Castangia”, ha commentato l’attivista del Pd Salvatore Madau, già segretario del circolo comunale fino ad agosto 2021, “con molto piacere non avremmo difficoltà a identificarci nella sua proposta”. È certo che il Partito Democratico non sosterrà la candidatura di Abis, dopo lo strappo del dicembre 2020, quando la consigliera comunale in quota dem Alessandra Lochi si era allontanata dalla maggioranza. La stessa Lochi, al momento segretaria reggente del circolo comunale del Pd, sarebbe pronta a candidarsi alle amministrative come consigliera, mentre Madau ha scelto di non ripresentarsi.

A Nughedu Santa Vittoria niente terzo mandato per Francesco Mura, che a settembre è entrato in Parlamento con Fratelli d’Italia. “Il gruppo che mi ha accompagnato in questi 10 anni farà certamente una proposta elettorale”, ha dichiarato il deputato, “ma non conosco ancora una sintesi. Mi auguro che a Nughedu ci possa essere un confronto politico sano. Eventuali altre liste arricchirebbero certamente il dibattito democratico”.

In provincia di Oristano saranno 11 i paesi che andranno al voto. Nelle regioni a statuto ordinario i seggi saranno aperti domenica 14 e lunedì 15 maggio, con l’eventuale turno di ballottaggio fissato per il 28 e 29 maggio. In Sardegna la data non è ancora stata ufficializzata .

Sono diversi i centri della Marmilla che saranno chiamati alla scelta del sindaco. C’è per esempio Ales, dove il sindaco uscente Francesco Mereu sta lavorando alla ricandidatura. “Ma non abbiamo ancora chiuso il cerchio”, ha detto l’attuale primo cittadino. “Non ci sarà una sola lista in campo, credo. Il confronto politico non deve spaventarci, la presenza di più proposte sarebbe una buona notizia per la nostra comunità”.

Lavori in corso anche nella vicina Villa Verde. Dal 2018 guida la Giunta Sandro Marchi. “Il nostro gruppo presenterà una lista”, ha detto l’attuale sindaco, “ma non sono stati definiti né i nomi né chi sarà il candidato sindaco. Sono a disposizione, sarà il gruppo a decidere”. Al momento nel paese non si intravedono altre liste.

In primavera sarà tempo di elezioni amministrative pure a Narbolia. “Sono a disposizione per qualsiasi ruolo”, ha sottolineato il sindaco uscente Gian Giuseppe Vargiu, “ci incontreremo in questi giorni, valuteremo il da farsi e capiremo se ci siano le condizioni per ripresentarci. Sarebbe un brutto segnale se non ci fossero altre liste”.

Nel Guilcier andrà al voto Boroneddu. Qui l’attuale sindaco Fabrizio Miscali, in carica dal 2008, non ha ancora sciolto le riserve. Se si dovesse ripresentare sarebbe in corsa per il quarto mandato. Una possibilità prevista per i piccoli comuni da una legge regionale, che era stata impugnata dal Governo lo scorso anno. “Quel provvedimento”, ha commentato il primo cittadino, “non è stato cassato. Aspettiamo che la Regione ufficializzi la data delle elezioni, non voglio dare aiuti ad altre ipotetiche liste. Ora non mi sbilancio sul mio futuro, ma in ogni caso il mio gruppo presenterà una proposta agli elettori”.

Quella del quarto mandato consecutivo è una possibilità in ballo anche a Simala, qualora si ripresentasse il primo cittadino Giorgio Scano.

Giovedì, 2 marzo 2023