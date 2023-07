Cna, tecnologia e innovazione per recuperare 10 punti di Pil - Sardegna

Numeri. Ma anche l'indicazione di una strada. Se il sistema imprenditoriale della Sardegna riuscisse ad avvicinarsi alla media nazionale investendo sul miglioramento dei processi produttivi, della tecnologia, dell'organizzazione e dei modelli gestionali, l'isola potrebbe recuperare circa 10 punti percentuali di Pil, pari a 3 o 4 miliardi di euro.

È il dato più evidente che si evince dalla ricerca "Sardegna 2023, scenari strategici per lo sviluppo delle piccole e medie imprese al tempo del Pnrr", presentata oggi a Cagliari dalla Cna Sardegna.

Introduzione affidata ai Tenores di Neoneli. Poi via alla presentazione del report davanti, tra gli altri, al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e agli assessori regionali Ada Lai (lavoro), Pierluigi Saiu (lavori pubblici), Gianni Chessa (turismo).

Un lavoro che indica le potenzialità dei settori strategici per il futuro: turismo (potrebbe crescere del 34%), agroindustria (35), costruzioni (42) e trasporti (15). E ancora: secondo la ricerca il sistema delle imprese sarde potrebbe aumentare il proprio valore aggiunto, a parità di costi produttivi e ore lavorate, di circa il 25% se operasse in maniera ottimale. Si tratterebbe di circa 8/9 miliardi di euro di maggiore Pil.

Non solo: il salto di qualità e il miglioramento tecnologico sarebbero fondamentali anche per sfruttare al meglio le risorse del Pnrr. Dalle speranze alla realtá: le ultime previsioni della Cna per il 2023 indicano per la Sardegna una crescita attesa molto lenta pari al +0,8% (+1,2% la previsione per il Pil italiano).

"Urgente - hanno spiegato Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna - per non rischiare ritardi sulla spendita delle risorse del Pnrr ridare operatività alla macchina amministrativa regionale, coprendo i vuoti nella direzione tecnica di assessorati strategici e del Centro regionale di programmazione". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna