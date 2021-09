I risultati del 59° Premio regionale ad Abbasanta. Nel salto in libertà vittoria per Campidanu, allevato da Efisio Lepori di Santa Giusta

Cloes e Pietro Arba

Il salto in libertà (quello senza cavaliere) è stato vinto per i sella italiano da Campidanu, allevato da Efisio Lepori di Santa Giusta e presentato da Agostino Mascia. Fra gli anglo arabi di tre anni, successo per Coro Eranu, allevato da Luigu Ladu di Benetutti e presentato da Andrea Pes.

Per quanto riguarda i due anni, da segnalare il primo posto nella prova di attitudine al salto di Deboi, allevata e presentata da Leonardo Galleri di Villanova Monteleone. Il migliore degli anglo arabi è stato invece Doria di Francesco Murgia, ma sempre di Villanova Monteleone.

Hanno premiato i vincitori il dirigente dei Servizi ippici Agris, Raffaele Cherchi, il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni, e la sindaca di Abbasanta, Patrizia Carta, che ha commentato: “Abbasanta è da sempre legata a Tanca Regia. Questa e altre manifestazioni danno risalto regionale e nazionale al nostro paese. Sono un valore aggiunto che speriamo sia sempre più coinvolgente”.

L’edizione del 2021 del Premio è stata molto partecipata: i 287 cavalli iscritti testimoniano di un allevamento che nonostante il Covid ha retto bene ed è in crescita come numeri. La manifestazione è stata organizzata dall’Agenzia Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, in collaborazione con il Comitato regionale FISE Sardegna, sotto l’egida del Mipaaf.