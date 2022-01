“Clochard bisognoso di vestiario e cibo, aiutiamolo”

LA PRESIDENTE DI ZAMPE MATTE ONLUS LANCIA UN APPELLO IN AIUTO A UN CLOCHARD BISOGNOSO DI VESTIARIO E CIBO.

“Mi occupo da un po’ di tempo di un ” INVISIBILE ” così definisco quelle persone senza dimora, senza lavoro, senza affetti ad eccezione dei suoi cinque gatti ai quali garantisco assistenza.

Tramite i suoi gatti ho preso atto delle gravi condizioni in cui versa questo povero uomo, sto cercando di risollevare la sua drammatica situazione.

Ha subito un intervento al cuore, non ha un lavoro, non ha abiti idonei per proteggersi dal freddo, la sua dimora non è una dimora, non ha cibo.

Mi si spezza il cuore vedere un uomo in queste condizioni, se qualcuno vuole contribuire con cibo e vestiario, pantaloni TG 44, maglioni TG M potete mettervi in contatto con me al

+39 335 146 7414

Ringrazio chi tenderà una mano.