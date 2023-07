Clima stravolto, calata la produzione di angurie e meloni. Ma nell’Oristanese la qualità tiene

Terralba

Intervista a Marco Lotta de L’Orto di Eleonora

Prima le forti piogge che hanno quasi aperto l’estate, ora il caldo torrido che pare agosto, magari con qualche goccia d’acqua che porta giù anche la sabbia del deserto. Un clima ormai imprevedibile sta fortemente condizionando le produzioni ortofrutticole anche nell’Oristanese. A cominciare da angurie e meloni.

A Terralba, nella sede dell’O.P. Agricola Campidanese, la maggiore e più nota azienda del settore in Sardegna e una delle più affermate in Italia col suo brand L’Orto di Eleonora, si affronta una situazione davvero complessa da gestire: “La qualità dei prodotti è sempre alta”, commenta il responsabile logistica e commerciale Marco Lotta, “ma non è semplice a star dietro alla domanda che arriva dall’isola, dall’Italia e anche dall’estero”.

Il calo della produzione per angurie e meloni è stato importante, proprio a causa del clima imprevedibile: “Possiamo quantificarlo in un -50%”, continua Lotta, “ma incidono anche i ritardi nella maturazione, che a seconda del prodotto vanno da 10 a 20 giorni”.

Il clima, inoltre, influenza anche altre colture. “Pensiamo ai pomodori, ai peperoni e alle melanzane”.

Intanto L’Orto di Eleonora ha lanciato una nuova campagna di comunicazione per promuovere Gavina, la mini anguria senza semi. Testimonial d’eccezione sono anche quest’anno gli sportivi Alessia Orro e Francisco Porcella. Insieme a loro c’è anche un volto noto della tv sarda, il comico Massimiliano Medda, fondatore dei Lapola.

Lo spot andrà in onda sui principali canali nazionali (Rai e Mediaset) a partire proprio da oggi domenica dal 9 luglio e sarà inserito all’interno di una campagna di comunicazione integrata che avrà una grande copertura sia sui nuovi media, internet e i social network, sia sui mezzi tradizionali come stampa, radio e tv a livello nazionale e locale.

E intanto in radio impazza il jingle per l’anguria Gavina.

Domenica, 9 luglio 2023