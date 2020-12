Clima: incendi Australia bloccarono sole,raffreddarono globo

Studio, fumo estate 2019-20 creò nembi e filtro in stratosfera

I dati dello studio, condotto dall'Università della Sorbonne, Laboratorio di ricerca atmosferica, e presentato giorni fa alla conferenza virtuale dell'American Geophysical Union, mostrano che il fumo ha agito come un'area di ombra di dimensioni planetarie, riducendo per diversi mesi la quantità di luce solare proiettata sulla superficie terrestre.

Una ricerca pubblicata su Communications Earth and Environment descrive come i devastanti incendi in vaste regioni del sud-est del continente abbiano dato origine a un'ondata di nuvole temporalesche indotte dal fuoco, dette pirocumulonembi, o pyroCbs, che a loro volta hanno iniettato pennacchi di fumo nella stratosfera, lo strato dell'atmosfera che comincia da circa 14.000 metri di altitudine. A quel livello, i pennacchi di fumo hanno dato origine a nuovi venti, creando vortici autoalimentati che hanno circondato il globo, in parte elevandosi a un livello senza precedenti di oltre 32.000 metri dalla superficie terrestre.

Fonte: La Nuova Sardegna

