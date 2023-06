Clima bizzarro a metà giugno, grandine e violenti nubifragi in Sardegna

Clima bizzarro a metà giugno, chicchi di grandine grandi come noccioline a Olbia, violenti nubifragi a Baunei e Bitti e per oggi è prevista una nuova allerta meteo che coinvolge l’intera Isola. Anche ieri pomeriggio caldo, sole e afa sono stati improvvisamente sopraffatti da nuvoloni neri ed eventi atmosferici intensi, brevi e localizzati: un fenomeno che si ripete pressoché ogni giorno da circa un mese e che di certo è insolito per questo periodo che, generalmente, il cielo limpido a oltranza dettava già legge. Ombrelli sempre a portata di mano, insomma, invece, l’ombrellone è ancora una speranza e si attende che il bel tempo prenda prepotentemente spazio e dia definitivamente il via alla stagione estiva che, secondo il calendario, è alle porte. Meno di 10 giorni al 21 giugno, il solstizio d’estate è imminente anche se, in pratica, sembra ancora un miraggio.