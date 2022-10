Tempio Pausania

Notificato dai carabinieri il provvedimento del questore di Sassari

Clienti a rischio, tanti ubriachi, zuffe frequenti e troppo frastuono. Sono alcuni dei motivi che hanno fatto scattare la chiusura per 15 giorni di un bar in centro a Tempio Pausania.

Il provvedimento di sospensione della licenza – adottato dal questore di Sassari in base all’articolo 100 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza – è stato notificato al titolare dai carabinieri.

Diversi rapporti avevano indicato il locale come un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in quanto luogo di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati o gravati da innumerevoli precedenti penali o di polizia, taluni anche colti in evidente stato di ubriachezza nell’atto di molestare altri avventori.

Nel bar si era reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine in più occasioni, per gravi episodi delittuosi, nonché per le segnalazioni di cittadini che lamentavano il disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone, dovuto della musica ad alto volume a tarda notte.

