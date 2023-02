Cliente picchiato dopo un litigio: discoteca chiusa dal questore per 30 giorni

Sassari

La polizia ha scoperto che il locale utilizzava buttafuori non in regola

Trenta giorni di chiusura. È il provvedimento adottato dal questore di Sassari nei confronti di un noto locale della città, in seguito a un litigio durante il quale un giovane è stato picchiato.

Il movimentato episodio aveva reso necessario l’intervento delle Volanti della polizia.

Dagli accertamenti svolti in seguito dal personale della Squadra amministrativa sono emerse anche diverse violazioni amministrative. Nella discoteca, fra l’altro, veniva impiegato come “buttafuori” personale senza titolo abilitativo. Carenti anche le norme sulla sicurezza del locale, delle persone e dell’ordine pubblico.

Lo stesso locale era stato destinatario di provvedimenti di sospensione della licenza nel 2015 e 2016 e di una prolungata chiusura disposta dall’autorità giudiziaria.

In seguito ai nuovi fatti, il questore di Sassari ha decretato la sospensione per 30 giorni di tutte le licenze, con la conseguente chiusura del locale per la stesso periodo.

Il provvedimento è stato adottato “in considerazione della necessità ed urgenza dettate dalla contingente situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della concomitanza del periodo carnevalesco con un afflusso maggiore di avventori”.

Giovedì, 9 febbraio 2023