Click day per le imprese turistiche della Sardegna, quarto flop di fila della Regione: operatori furiosi

Quarto flop per il click day organizzato dalla Regione per erogare gli aiuti alle imprese regionali del turismo. Il quarto tentativo, dopo tre rinvii, per la presentazione delle domande per gli aiuti al sostegno dell’occupazione nella filiera turistica per l’annualità 2022, è andato ancora una volta a vuoto: l’ultimo tilt lunedì scorso. Furiosi gli operatori che questa mattina erano pronti a inviare le domande ma sono rimasti bloccati: hanno perciò deciso di scrivere subito all’assessore del Lavoro Ada Lai. “Ancora una volta i sistemi della Regione Sardegna tradiscono gli imprenditori: nonostante l’ennesimo rinvio, non è stato possibile accedere ai sistemi del Sil Sardegna Lavoro. Sembra chiaro che non solo il sistema del click day è inadatto alla gestione di bandi con numeri di partecipanti così elevati, ma lo stesso sistema informatico regionale non può sopportare il traffico da esso derivato”, spiega Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi in attesa di capire come verrà risolto il problema. “Abbiamo più volte chiarito l’iniquità di questo sistema – sottolinea Manca – che trasforma in una lotteria il sostegno alle imprese meritevoli di aver garantito l’occupazione dei propri addetti, in un momento di particolare difficoltà come questo post pandemia che porta con sé una serie di conseguenze che vanno dal caro energia dovuto al conflitto in Ucraina all’ inflazione galoppante e ai tassi bancari decuplicati”.