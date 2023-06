Click day per gli aiuti della Regione al turismo: sito in tilt per oltre due ore e alla fine il rinvio

Cagliari

Disagi anche per operatori e professionisti dell’Oristanese. Eugenia Sequi (consulenti del lavoro): “Trovare un’alternativa”

Dopo due rinvii, è stato necessario anche il terzo. Nel giorno del click day per la presentazione delle domande per gli aiuti a sostegno dell’occupazione nella filiera turistica per l’annualità 2022, il sistema informatico regionale è andato il tilt per due ore e mezzo.

In tutta l’Isola i professionisti e gli operatori turistici che tentavano di avviare la procedura per “Destinazione Sardegna lavoro 2022” non hanno potuto operare sul sistema informatico regionale.

Disagi sono segnalati anche dai consulenti del lavoro della provincia di Oristano. Lo conferma Eugenia Sequi, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che esprime le preoccupazioni dell’intera Consulta regionale.

“È evidente che il click day non è la forma corretta per affrontare questi bandi, considerati i problemi che evidentemente il sito regionale ha”, ha detto Sequi. “Auspichiamo che si trovi una valida alternativa”.

La presidente dell’Ordine di Oristano ricorda che già in precedenza i professionisti impegnati con le istanze avevano dovuto chiedere una proroga: “A causa della mancanza di risposte alle Faq”, spiega. E ora chiede un maggiore coinvolgimento: “Ci auguriamo di venire presi in considerazione durante la prossima stesura dei bandi, visto che conosciamo più di altri i problemi che si incontrano nel gestire questo tipo di pratiche”.

“Stamattina abbiamo fatto notare i problemi alla Regione, che si è dimostrata disponibile a rinviare la presentazione delle istanze al 3 e 4 luglio”, ha concluso Eugenia Sequi. “La speranza è che si organizzi in modo tale da non creare gli stessi problemi”.