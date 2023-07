Click day per gli aiuti della Regione al turismo: ci risiamo, sito in tilt anche oggi

Cagliari



Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro chiede alla Regione che si cambi sistema

Ancora un passo falso nel giorno del click day per la presentazione delle domande degli aiuti a sostegno dell’occupazione nella filiera turistica per l’annualità 2022. Il sistema informatico regionale è andato il tilt anche stamane, come era già successo l’ultima volta lunedì scorso.

Tanti professionisti e operatori turistici che tentavano di avviare la procedura per “Destinazione Sardegna lavoro 2022” non hanno potuto operare sul sistema informatico regionale.

“Anche stamane non è stato possibile collegarsi perché il sistema è andato in sovraccarico”, ha dichiarato la presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro Eugenia Sequi, “questo è l’ennesimo fallimento, la dimostrazione che il click day non funziona. Il nostro auspicio è che la Regione si impegni a risolvere il problema, perché rinviare il bando di una settimana o di dieci giorni non basta se poi il sistema adottato non è adatto”.

“O si cambiano i programmi utilizzati”, ha proseguito Sequi, “oppure il click day non si può riproporre. Sappiamo che oggi qualcuno è riuscito a presentare le pratiche, ma diamo per scontato che verranno annullate, perché tantissimi sono rimasti fuori. Il sistema è andato in tilt già alle 9.30, mezz’ora prima del via del click day”.

“Dobbiamo spiegare ai clienti perché non facciamo le pratiche e non facciamo avere loro i soldi”, ha concluso la presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti, “purtroppo non dipende da noi”.