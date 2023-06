Claudio Ranieri uomo dei miracoli sportivi rossoblù, la Lega: "Truzzu, dev'essere cittadino onorario di Cagliari"

È l’uomo dei miracoli che riescono, Claudio Ranieri. Ha traghettato il Cagliari dalla C alla A senza mai sbagliare una partita sul finire degli anni Ottanta e si è ripetuto negli ultimi sei mesi, portando la squadra dai bassifondi della classifica di B alla promozione in A. Per la Lega e il suo consigliere Andrea Piras c’è il tanto per una nomina speciale: “Claudio Ranieri deve essere nominato cittadino onorario di Cagliari”.

La mozione c’è già ed è rivolta al sindaco Paolo Truzzu. E alla proposta si è già aggiunto il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco.