Claudio Ranieri è cittadino onorario di Cagliari, l'uomo delle resurrezioni rossoblù entra nella storia

Claudio Ranieri è ufficialmente cittadino onorario di Cagliari. Il Consiglio comunale ha approvato due mozioni, una della maggioranza e una della opposizione, con le quali il “Sir” che è riuscito in tre imprese fondamentali per la squadra (la promozione dalla C alla A tra il 1988 e il 1990 e il ritorno dopo un solo anno di purgatorio nella massima serie tre mesi fa) ottiene una nomina che ha dello storico. Nelle proposte approvate si legge che “le imprese del mister Ranieri con la squadra del Cagliari Calcio rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall’isola”, e che “le due precedenti promozioni consecutive dalla serie C alla serie A ottenute dal Cagliari Calcio sotto la sua guida, l’entusiasmo collettivo creato dalla recentissima promozione in serie A, che i tifosi e i calciatori riconoscono unanimemente merito principale del tecnico, hanno determinato un sentimento di gratitudine e un legame di concittadinanza tra Claudio Ranieri e le cagliaritane e i cagliaritani”. Sottolineato, poi, il gesto di fair play alla fine della finalissima in playoff col Bari. “La richiesta alla tifoseria, al termine della finale dei play-off vinta dal Cagliari Calcio, di applaudire la squadra avversaria, ne delinea anche una caratura morale e sportiva degna di riconoscimento“.

Il sindaco Paolo Truzzu commenta così su Facebook: “La storia non si dimentica. Non solo per i successi sportivi, tre promozioni straordinarie, ma soprattutto per i tuoi valori. Sei, e lo sei sempre stato, uno di noi! Oggi la città e tutto il Consiglio comunale ha voluto sigillare l’affetto per te con il riconoscimento più alto: cittadino onorario di Cagliari. Grazie Claudio”.Il firmatario della prima mozione, il consigliere di maggioranza Andrea Piras, spiega che ““le imprese del mister Ranieri con la squadra del Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori. Le due promozioni consecutive dalla C alla A ottenute dal Cagliari sotto la sua guida, l’entusiasmo collettivo creato dalla recentissima promozione in serie A, che i tifosi e i calciatori riconoscono unanimemente merito principale del tecnico, hanno determinato un sentimento di gratitudine e un legame di concittadinanza tra Claudio Ranieri e i cagliaritani”.