CLAUDIO GROSSO E L’AMORE TOTALE PER IL CAGLIARI

di Gigi Garau

Con questa intervista inizia un ciclo dedicato agli appassionati e tifosi del Cagliari che seguono ormai da anni la trasmissione radiofonica “A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI” condotta dal direttore Jacopo Norfo e dal sottoscritto. Un appuntamento atteso a ogni gara dei rossoblù dove i radioascoltatori, si appassionano nell’esprimere giudizi e considerazioni sulle prestazioni della squadra. Sono dei buongustai del calcio, tifano con tanta passione da tutta la vita e nei loro giudizi ci mettono il cuore e anche tanta competenza tecnica. Oggi andiamo a conoscere Claudio Grosso che attualmente risiede in Piemonte, precisamente nel Monferrato, di origine calasettana, Claudio ama il Cagliari e questo amore lo ha trasmesso anche ai figli che non mancano di seguire la squadra insieme lui.

Claudio, allora dove e come nasce questo grande amore per il Cagliari?

La mia passione per il Cagliari incomincia prestissimo da piccolo, avevo 7 anni quando nel locale di mio Papa’ ubicato nel porto di Calasetta, fece visita un certo GIGGI RIVA che attendeva di imbarcarsi per Carloforte. Da lì nacque il mio amore eterno per il CAGLIARI. Nel 1998 presi io la conduzione del locale di famiglia, Bar-Pizzeria-tavola calda e nel 2006 inaugurai il Cagliari Club G. F. Zola, anche grazie all’interessamento del mio Amico GIANNI ROMBI all’ora facente parte del direttivo del centro di coordinamento Cagliari Club. Nel 2007 per ragioni famigliari mi sono trasferito in Piemonte, la passione per il Cagliari è continuata ed è tuttora vivissima, il mio figlio più grande, Davide, è tifoso del Cagliari nonostante frequenti la scuola qui in Piemonte e siano quasi tutti Gobbi (juventini ndr) invece il mio figlio più piccolo, Fabio, è anche interista, comunque la seconda fede è Rossoblu. Seguo costantemente la vostra trasmissione, ci fate tanta compagnia soprattutto a noi emigrati, i miei figli sono nati in Sardegna.

Come vedi il Cagliari attuale e soprattutto cosa pensi di Walter Mazzarri? Allora, come più volte ho sempre detto anche in trasmissione, a Mazzarri ci credo per arrivare al nostro obiettivo della salvezza, soprattutto ora che sembra che abbiamo trovato la quadra avendo agito nello spogliatoio, con l’intervento della società, anche pesantemente, facendo prendere i famosi provvedimenti di mandare via i due uruguagi. Mazzarri è ascoltato dalla società, anche a livello di campagna acquisti si è fatto sentire per quello che si è potuto fare naturalmente perché a gennaio non è facile fare la campagna acquisti. E comunque ha inciso molto nella squadra, i nuovi arrivi sono stati tutti azzeccati. Io sono molto fiducioso per la salvezza, anche se non dimentico Walter Zenga, perché io a Zenga gli avrei dato comunque la possibilità di continuare, parlo del passato, naturalmente. Comunque Forza, Cagliari, forza Mazzarri e stiamo tranquilli tutti a bocce ferme.

Grazie Claudio Grosso! E con questa prima intervista abbiamo conosciuto un grande tifoso del Cagliari che ci onora del fatto che la trasmissione radiofonica “A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI” è seguita oltre Tirreno da tantissimi fratelli Sardi ed un mezzo per far sentire vicina una Terra che non si dimentica mai!