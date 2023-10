Claudio Felice ha restituito lo scettro a Carlo Felice: via i vessilli per Ranieri in piazza Yenne. La delusione dei tifosi per il tecnico tanto amato che rischia di essere “bruciato” dagli errori di Giulini è evidente: Claudio non è più il re che guarda dall’alto della città, il sogno promozione sembra svanito e l’amarezza tra i supporters la fa da padrona. A Ranieri sui social viene rimproverato di avere avallato acquisti non degni della maglia e soprattutto della serie A, dove il Cagliari ha pagato il rientro a caro prezzo conquistando appena due punti in 8 giornate e segnando solo tre gol, subendone dieci nelle ultime tre partite. La squadra non sembra una squadra di Ranieri: poca grinta, poco coraggio, anche il motto “i ragazzi vogliono lottare” sembra più che altro un paravento.

E’ vero che il Cagliari ha incontrato cinque squadre su otto molto forti, ma la serie A è questa e in questo decennio con Giulini i tifosi del Cagliari hanno sofferto tantissimo. Il feeling tra il presidente e la piazza non è mai nato e con questi risultati rischia addirittura di rovinarsi un amore folle, quello tra Cagliari e l’indimenticabile Claudio Ranieri che ha davanti solo Gigi Riva nel cuore dei tifosi. Nella foto del nostro lettore Sandro, Carlo Felice di nuovo senza bandiere. Anche perchè l’ultimo posto in classifica non si può certo festeggiare.