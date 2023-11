Clamoroso stop allo stadio del Cagliari: “Soldi entro novembre o il progetto salta per un altro anno”. Lettera del sindaco Paolo Truzzu a Solinas, c’è pochissimo tempo per versare i fondi. Ecco la missiva completa: “La fattiva collaborazione tra i competenti uffici dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici e dei Servizi Opere strategiche e Programmazione del Comune ha consentito di giungere alla definizione dello schema di accordo di programma volto a disciplinare i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari in ordine all’erogazione del cofinanziamento regionale, di cui all’articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1, così come emendato dalla successiva legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9. Data, quindi, la necessità di rispettare la stringente tempistica imposta dalla UEFA per la partecipazione ai Campionati Europei 2032, nel trasmettere in allegato alla presente nota lo schema di accordo di programma, chiedo di voler dar impulso per il perfezionamento degli adempimenti connessi alla sottoscrizione e per l’avvio delle conseguenti attività volte all’impegno del cofinanziamento per la realizzazione del nuovo stadio della città di Cagliari. Invero, la definizione delle suddette attività entro il prossimo 25 novembre consentirà di procedere all’iscrizione nel bilancio comunale delle somme oggetto di cofinanziamento entro il 30 novembre p.v., termine ultimo normativamente fissato per poter approvare la variazione di bilancio e dare, così, copertura all’intero quadro economico dell’intervento. Qualora tale termine dovesse decorrere invano sarà necessario attendere il nuovo anno, con ogni immaginabile conseguenza in termini di rallentamento dell’intervento”, conclude seccamente il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nella lettera alla Regione. E lo stadio del Cagliari, con enormi appetiti edilizi, resta paurosamente in bilico.