Clamoroso Pd: Elly Schlein è la nuova segretaria, la perfetta anti Meloni di sinistra

Clamoroso Pd: Elly Schlein è la nuova segretaria, una donna di sinistra per sfidare Giorgia Meloni. Elly Schlein ha vinto, ed era in vantaggio nei primi voti scrutinati alle primarie Pd. La deputata doppia Bonaccini a Milano e a Roma, è in vantaggio netto a Torino e anche a Bologna. L’Emilia Romagna è la regione in cui più elettori si sono recati ai gazebo. In vantaggio Schlein anche in Veneto. Al Sud dove Emiliano e De Luca sono schierati con Bonaccini, il governatore è in vantaggio ma Schlein tiene, e alla fine vince. Un risultato che significa una grandissima svolta in casa Pd, figlio forse della vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni nazionali. Il Pd si ritrova in casa la perfetta anti Meloni, per una guerra politica e mediatica che potrebbe diventare giornaliera su quotidiani e tv. Secondo il Pd i votanti in Italia sono stati un milione e 300 mila, tanti anche in Sardegna dove più tardi si conoscerà il nome del nuovo segretario sardo, in corsa ci sono Piero Comandini e Giuseppe Meloni.