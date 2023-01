Clamoroso a Quartu: il Tar sospende per due giorni il servizio mensa nelle scuole cittadine

















Clamoroso a Quartu: il Tar sospende per due giorni il servizio mensa nelle scuole cittadine. A seguito di un decreto urgente del Presidente del TAR Sardegna di sabato 7 gennaio il servizio mensa nelle scuole cittadine rimarrà sospeso nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 gennaio.Il provvedimento di sospensione è stato assunto nella forma di misura cautelare “ante causam”, senza che l’Amministrazione comunale abbia potuto esporre le proprie ragioni, aseguito di un’istanza, pervenuta la sera del 5 gennaio, di un’azienda concorrente esclusa dalla gara d’appalto aggiudicata nei mesi scorsi a Compass Group Italia SpA e Catering PiùSrl.Per quanto rammaricata per l’accaduto, l’Amministrazione quartese si dice “assolutamente certa del proprio buon operato, e, rappresentata dall’avvocato Mauro Tronci, è fiduciosa che il prossimo martedì 10 gennaio potrà rappresentare innanzi al Presidente del TAR tutte le sue valide ragioni per l’avvio del nuovo e tanto atteso Servizio Mensa.L’Amministrazione esprime anche apprezzamento nei confronti del Presidente del TAR, che ha mostrato grande sensibilità nel sospendere il servizio per due soli giorni e nelconvocare nel più breve tempo possibile l’Amministrazione medesima, che potrà così esporre le proprie ragioni.L’Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere in giudizio la responsabilità aggravata nei confronti della ditta ricorrente”, conclude la nota inviata oggi dal Comune quartese.