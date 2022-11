Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ben 25 appuntamenti divisi fra le tre giornate: incontri con autori, attività con le scuole, laboratori, aperitivi e spettacoli serali, che vedranno avvicendarsi una folta compagine di ospiti, tra cui Massimiliano Medda (Lapola), le Lucido Sottile, Vittorio Sanna, Giovanni Moro, Ester Cois, Ivan Blecic, Elena Granata, Antonella Fancello, esperti del mondo digitale come Davide Costa di Sardu Pro e Alessandro Vagnozzi di Drop ed esperti dell’open source management come Andrea Podda.

È la cittadinanza digitale il tema della seconda edizione del festival ConnEtica, manifestazione organizzata dall’associazione di promozione sociale Oristano e Oltre, in programma da venerdì 11 a domenica 13 novembre, nella sala eventi del Centro studio danza di Oristano, in via Ghilarza 5.

