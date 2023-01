Chi si era illuso che con Ranieri la serie B fosse facile si è dovuto ricredere: il Cagliari pareggia col Cittadella, non segna nonostante 35 minuti in superiorità numerica, con i padroni di casa in dieci per un’espulsione. Cagliari lento e macchinoso, quasi impalpabile in attacco dove solo Dossena con due occasioni e Falco con un tiro esterno hanno messo in pericolo la difesa di casa. Rispetto all’era Liverani il Cagliari è parso più organizzato ma stavolta poco determinato nel cercare una vittoria che serviva a tutti i costi, soprattutto dopo le vittorie di Genoa e Reggina.

Due punti persi contro la quartultima in classifica, segno che l’euforia non basta ma questa squadra ha bisogno di tempo e soprattutto di rinforzi. E’ stata una brutta partita, tardivi anche i cambi di Ranieri che ha bocciato Luvumbo inserendolo solo negli ultimi 5 minuti, preferendogli prima un inguardabile Millico. Ora la situazione si fa dura, ma c’è tempo per migliorare e puntare ai playoff. A cominciare dalla prossima sfida in casa con la Spal.

