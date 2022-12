Cisterna latte esce di strada nell'Oristanese, nessun ferito - Sardegna

Una cisterna che trasportava latte, probabilmente per un guasto meccanico, è uscita fuori strada intorno alle 8.30 sulla provinciale 65 tra Paulilatino e Bonarcado. Illeso il conducente. Per recuperare il mezzo è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta con il supporto di un'autogru. Buona parte del latte è stato recuperato e travasato in una seconda cisterna.

Il responsabile delle operazioni di soccorso dei pompieri, per il recupero del mezzo ha usufruito anche di due trattori agricoli presenti in zona.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna