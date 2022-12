Cisl: Vannalisa Manca nuova segretaria pensionati a Sassari - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 06 DIC - La Fnp-Cisl ha eletto la nuova segreteria provinciale di Sassari. Alla guida del sindacato pensionati è stata eletta la giornalista Vannalisa Manca, che sarà affiancata da Annamaria Careddu e Massimo Pinna. La nuova segretaria generale territoriale, che succede all'uscente Simone Porcheddu, fa parte del sindacato confederale dal 1983.

"Quando misi piede in Cisl - ricorda - c'era affisso un manifesto con su scritto Dialogo e Partecipazione. Due valori che hanno acceso la mia passione sindacale e che sono stati la traccia della mia vita professionale. La missione della Fnp - chiarisce - è mettersi a disposizione degli altri. Vogliano essere parte attiva della società, mettere a disposizione le nostre esperienze e la saggezza dei nostri anziani che si vedono spesso negato il diritto alla salute, ma che sperano sia finalmente varata la legge sulla non autosufficienza e che non siano continuamente trattati come il bancomat dei governi".

L'elezione della nuova segreteria è arrivata al termine della riunione del Consiglio generale Fnp, presieduto dal segretario nazionale Mimmo Di Matteo e dal segretario generale regionale Alberto Farina. Durante i lavori congressuali sono intervenuti il segretario generale Cisl Sardegna, Gavino Carta, e il segretario generale Cisl territoriale, Pierluigi Ledda. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna