Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Ciro Grillo e i suoi amici invitarono le ragazze a bere qualcosa nella villa del fondatore dei Cinquestelle dopo una serata passata in giro per i locali della Costa Smeralda. Arrivati nella villa di famiglia, una delle due ragazze sarebbe stata costretta a bere vodka e poi stuprata, prima da Corsiglia e poi anche dagli altri tre, mentre i quattro a turno riprendevano quanto accadeva. La seconda ragazza fu invece fotografata in situazioni oscene mentre dormiva su un divano.

A porte chiuse ma con gli occhi di tutta Italia puntati parte oggi in Sardegna il processo a Ciro Grillo, il figlio del comico e fondatore dei 5 Stelle, e ai suoi tre amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I tre, oggi 22enni, sono accusati di violenza sessuale nei confronti di due ragazze per un episodio che risale a luglio del 2019 nella villa dei Grillo a Porto Cervo, nell’esclusivissima Costa Smeralda .

