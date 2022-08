Mogoro

Organizzatori soddisfatti anche per le vendite

Sono circa 6.600 i visitatori che a ieri hanno varcato la porta del grande padiglione espositivo della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna. Il fatturato finora registrato dalle vendite è di oltre 134 mila euro, mentre quasi 21 mila euro è il ricavato dai biglietti di ingresso.

A quasi un mese dall’apertura la Fiera di Mogoro si conferma appuntamento atteso e apprezzato dai sardi e da tanti turisti: tra gli stranieri, soprattutto i francesi.

“Sono dati assolutamente parziali, i bilanci si fanno a fine Fiera”, commenta l’assessore delle Attività produttive del Comune, Francesco Serrenti, “ma certamente non possiamo non essere soddisfatti. Raccogliamo i pareri di tanti visitatori e degli artigiani, che confermano la bontà delle scelte fatte, sia per l’allestimento che per la durata dell’esposizione. È assolutamente positivo anche il dato sui biglietti cumulativi venduti, quelli che consentono di visitare la Fiera e musei e siti del territorio del Parte Montis: 330 per il sito del Nuraghe Cuccurada, 70 per il GeoMuseo di Monte Arci, 30 per il Museo Multimediale di Turcus e Morus”.

“Dopo quasi un mese dall’apertura”, afferma il direttore artistico della Fiera, Marcello Muru, “possiamo dire che i tantissimi visitatori vedono ciò che abbiamo voluto mostrare loro con le scelte di allestimento ed espositive: il prodotto, unico, moderno, di qualità, protagonista assoluto della Fiera. Un prodotto perfettamente visibile, che parla. Chi sceglie Mogoro – spesso come appuntamento ormai fisso dell’estate – non si limita a guardare, passando distrattamente da un espositore all’altro. Si sofferma, apprezza e acquista e spesso ritorna anche una seconda volta”.

La Fiera di quest’anno è stata l’occasione per dare spazio e riconoscimenti a tanti mogoresi che si sono affermati in diversi settori a livello regionale e nazionale: dalle madrine di quest’anno, le ceramiste Stefania e Cristina Ariu, musicista e compositrice di Mogoro Zoe Pia, al regista di cortometraggi Andrea Cannas, che sarà protagonista della serata di Cinema sociale giovedì prossimo (25 agosto), alle 21.30. In piazza Martiri delle Libertà sarà proiettato il suo ‘Mira sa dì’ vincitore del Babel Festival 2021, storia vera d’amore e di giustizia ambientata a Mogoro nel 1930, durante le repressioni del regime fascista.

Per accedere all’esposizione è consigliata la prenotazione on-line, , anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita.Non comporta costi aggiuntivi.

I costi del biglietto di ingresso sono 4.00 euro per il biglietto intero; 2.00 euro per il biglietto ridotto (bambini sotto i 12 anni e adulti sopra i 65 e associati FASI); 6.50 euro il biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, un sito a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci; 10.00 euro il biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, due siti a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci e 12.00 euro biglietto cumulativo per visitare oltre alla Fiera, i siti Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e disabili con accompagnatore.Tutte le informazioni sono disponibili nel sito fierartigianatosardegna.it

Lunedì, 22 agosto 2022