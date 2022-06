Oristano

Parte uno screening. Il progetto presentato in città

Si stima che oltre 5000 persone in Sardegna sono oggi inconsapevolmente affette da Epatite C. Un virus subdolo, spesso asintomatico e pericoloso, che, se non diagnosticato in tempo, può comportare complicazioni gravi, come la cirrosi o il tumore al fegato. Da aggiungere che l’Epatite C è contagiosa e quindi, in assenza di opportune precauzioni, è destinata a diffondersi tra i contatti di quanti ne sono affetti.

Tra le categorie maggiormente esposte al rischio di infezione ci sono i tossicodipendenti ed è per questo motivo che è stato messo a punto un apposito progetto nell’intento di prevenire, eliminare e eradicare l’epatite C, attraverso uno screening, da eseguire attraverso un prelievo capillare o l’analisi della saliva e da avviare proprio tra i pazienti dediti all’uso di sostanze seguiti dai Serd, i Servizi delle Asl impegnati nella cura delle dipendenze.

Il progetto, denominato Hand (Hepatitis in Addiction Network Delivery), è patrocinato da quattro società scientifiche in rappresentanza delle diverse figure professionali direttamente coinvolte e si basa su una stretta collaborazione a livello nazionale dei Servizi per Le Tossicodipendenze e Centri di Cura. Le linee dell’intervento, al centro di una serie di incontri programmati per le diverse zone della Sardegna, sono state illustrate al Mistral due di Oristano agli specialisti e alle altre figure professionali impegnate nelle Asl di Oristano e della Gallura.