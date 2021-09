Cinque tartarughine nate nella notte sulla spiaggia di Arborea prendono la via del mare

Arborea

Da sei giorni, biologi e volontari assistono all’emozionante uscita dal nido

È arrivato a 39 il numero dei nuovi nati di Caretta caretta sul litorale di Arborea, dove da sei giorni si assiste all’emozionante schiusa delle uova, deposte lo scorso giugno.

Durante la notte appena trascorsa, altri cinque piccole tartarughe hanno raggiunto il mare.

La situazione, monitorata costantemente dai biologi del CreS – Centro di recupero del Sinis, insieme ai volontari di diverse associazioni locali e al Comune di Arborea, è regolare: i piccoli di tartaruga continuano a lasciare il nido.

I biologi interverranno solo nel caso in cui per un giorno o due non si dovesse più assistere a nuove nascite. In quel caso si procederebbe a un’ispezione, per verificare che nessun piccolo sia rimasto intrappolato. Le uova fecondate ma non ancora schiuse potrebbero essere trasferite in incubatrice.

In seguito all’ultimo aggiornamento, mancano all’appello 59 tartarughine.

Nella zona del nido vige ancora l’ordinanza della Capitaneria di porto che interdice lo specchio acqueo antistante la spiaggia e istituisce il divieto di sosta, navigazione e qualsiasi tipo di pesca, sia con canna che da natante.

