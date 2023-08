Cinque sedie in più in strada, mazzata del Comune di Cagliari al Gintilla: un mese senza tavolini all’aperto

Cinque sedie in più. Mazzata del Comune al ristorante Gintilla del corso Vittorio Emanuele II. È solo l’ultimo ristorante della strada cuore della movida della città colpito dal blitz della polizia municipale dell’11 luglio scorso. Già sanzionati Palapa, Crackers, Fanà e Il Cigno, ora è il turno nel noto locale vegano.

Secondo gli agenti la società titolare aveva occupato la carreggiata senza rispettare le prescrizioni della concessione suolo pubblico con 12 sedie e 6 tavoli per un totale di 12,60 metri quadrati a fronte degli 8 mq concessi, (occupazione superiore al 30% di quella assentita, concretizzatasi in 5 posti a sedere).

La ditta Mantovani proprietaria del ristorante nella propria memoria difensiva ha ammesso la presenza di sedie in più, ma ha contestato la perimetrazione dell’occupazione. Le argomentazioni sono state però bollate come contraddittorie dagli uffici dell’assessorato alle Attività produttive che hanno così deciso di sospendere la concessione di suolo pubblico per 33 giorni. Gintilla così non potrà mettere i tavolini all’esterno per servire pranzi e cene dal primo giorno di settembre e fino al 3 ottobre prossimi.