Cinque proposte per cambiare la Sardegna: ad Abbasanta in 250 per un confronto in vista delle regionali

Abbasanta

Una giornata di discussione e confronto promossa dal movimento “Sardegna chiama Sardegna”

Sono state 250 le persone che ieri, domenica 2 luglio, hanno risposto all’appello del movimento “Sardegna chiama Sardegna” e hanno partecipato all’assemblea pubblica “La Sardegna è nelle nostre mani” ospitata dal parco Sant’Agostino di Abbasanta: la giornata è stata dedicata alle cinque proposte di cambiamento sulle urgenze dell’Isola in vista delle elezioni regionali del 2024.

La prima proposta è sul “Lavoro e il modello economico”: dall’assemblea arriva l’idea di mettere in campo un Patto tra Regione e imprese, l’istituzione di un Congresso del Popolo Sardo per l’ammodernamento dei settori strategici dell’Isola e un piano di assunzioni per una Pubblica Amministrazione efficiente, che stia dalla parte dei lavoratori.

Si passa al “Diritto alla salute, l’abitare e il nuovo welfare”, con l’idea di riformare radicalmente la sanità pubblica in linea con le esigenze della cittadinanza, la promulgazione di una legge per il diritto all’abitare, la limitazione delle locazioni brevi e l’invecchiamento attivo, accanto a delle politiche giovanili attivanti.

La terza proposta riguarda i “Saperi e cultura”: il movimento invita la Regione a discutere una leggere quadro sull’istruzione e la formazione professionale in Sardegna; la promozione della co-ufficialità del sardo e dell’italiano; l’aumento del fondo Fitto casa per gli universitari e la valorizzazione di un piano per la cultura.

Segue il tema della “Transizione ecologica e la sovranità energetica”, con l’istituzione di un’Agenzia sarda dell’Energia con una legge regionale che la regoli, al fine di fermare la speculazione esterna; la riduzione bonifica delle servitù militari e la promozione progetti di custodia del territorio per valorizzare la multifunzionalità in agricoltura e pastorizia.

Per ultimo una sguardo alle stesse elezioni con il tema “Partecipazione e democrazia”: si propone una nuova legge elettorale proporzionale, alla quale si aggiunge l’elezione di un’Assemblea Costituente Sarda per a revisione dello Statuto e la promulgazione di una legge quadro sulla partecipazione e l’istituzione di un’Autorità indipendente che la coordini. Le proposte complete sono disponibili a questo link .