Cinque persone ferite in un grave incidente stradale che ha coinvolto tre auto

Monti

Interviene anche l’elisoccorso

Cinque persone ferite, tra cui un minore, in un grave incidente che si è verificato intorno alle 19.40 sulla Strada statale 729, nei pressi del bivio per Monti, in direzione Olbia. Coinvolti tre veicoli.

I cinque feriti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con ambulanze e con l’elicottero del servizio di soccorso medico Areus.

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltata sulla carreggiata. Mentre arrivavano i soccorsi sul posto, un’altra autovettura è andata a scontrarsi con un’auto che stava davanti, ribaltandosi a sua volta.

Sono intervenuti oltre agli operatori dell’Areus, i vigili del fuoco di Olbia e la Polizia Stradale.

La Statale è rimasta chiusa in direzione Olbia per consentire i rilievi e il recupero delle auto coinvolte.