Cinque offerte di lavoro a Tresnuraghes

Tresnuraghes Contratti a tempo determinato Cinque offerte di lavoro a Tresnuraghes nel settore della ristorazione, con contratti a tempo determinato. Un’attività di ristorazione situata a Porto Alabe, è alla ricerca di un cuoco pizzaiolo. La persona selezionata dovrà gestire, in autonomia, il reparto pizzeria. In particolare si occuperà di preparare gli impasti, di preparare e condire le pizze e della loro cottura con l’utilizzo di forno a legna. È richiesta un’esperienza di almeno due anni. Richiesto anche un cuoco di ristorante: avrà la responsabilità, in brigata, di preparare, cucinare e condire primi, secondi, contorni e dolci semplici, curare la presentazione e la guarnizione dei piatti. Anche qui è richiesta esperienza di almeno due anni.

Possibilità d’impiego anche per due aiuto cuoco di ristorante. Uno si occuperà di tutte le attività di supporto al cuoco: predisporre gli ingredienti da lavorare, preparazione della linea di cucina, verificare la disponibilità degli alimenti, aiutare il cuoco nella preparazione dei piatti. Preferibile esperienza pregressa. Il secondo, invece, sarà a supporto del cuoco pizzaiolo e quindi dovrà gestire la preparazione della linea dei condimenti, la farcitura delle pizze e cottura con forno a legna, pulizia e igiene del banco pizzeria e delle attrezzature.

Sempre lo stesso locale deve assumere un banconiere di bar. Dovrà occuparsi della preparazione e somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack da banco, servizio al banco e ai tavoli del bar, cura e igiene dei luoghi e delle attrezzature della sala bar.

Per tutte e cinque le offerte, tempo fino all’8 giugno per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link.

Sabato, 27 maggio 2023

Fonte: Link Oristano