Santa Giusta

Proposti contratti a tempo determinato

Cinque offerte di lavoro a Santa Giusta, con contratti a tempo determinato. Una multinazionale del settore petrolio e gas, con sede operativa in Sardegna, è alla ricerca di cinque persone da inserire nel proprio organico come operatori di impianto.

Diverse le mansioni previste. I candidati selezionati dovranno occuparsi di garantire la conformità operativa seguendo i protocolli, le procedure e le istruzioni di lavoro; condurre e controllare le operazioni necessarie per l’avvio, l’arresto, il funzionamento ordinario e dei sistemi ausiliari, in sicurezza e nelle migliori condizioni tecniche e ambientali senza supervisione, e così via.

Tra i requisiti c’è la conoscenza su motori, pompe, P&ID, materiali pericolosi e strumentazione tecnica, oltre al saper utilizzare sistemi informatici come CMMS, preferibilmente SAP.

Tempo fino al 24 aprile per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro, al seguente link .

Sabato, 25 marzo 2023