Il Covid non molla la Sardegna e anche oggi fa registrare numeri da incubo, con ben 5 vittime. Sono 3087 i nuovi casi confermati su un totale, fra molecolari e antigenici, di 9807 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 155, tre in più rispetto a ieri. 39363 sono i casi di isolamento domiciliare, 699 più di ieri.

Cinque i morti: due donne di 66 e 94 anni e un uomo di 89, residenti nella Città metropolitana di Cagliari; una donna di 77 anni e un uomo di 88, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e di Oristano. Un numero ancora molto alto che conferma i dati settimanali del Gimbe, con un aumento delle vittime del 49%.

L’unica buona notizia è che nonostante stiano continuando ad aumentare, i contagi hanno iniziato a rallentare, il che significa che ci si sta avvicinando al picco a cui dovrebbe seguire una fase di tregua.

Intanto, in tutta la Sardegna si sono riaperti i centri di vaccinazione per accelerare sulla quarta dose agli over 60 e ai fragili over 12: in questa tornata sono coinvolti 500mila sardi.

