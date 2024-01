Individuato dal MIUR per la sperimentazione di un percorso che potenzi l’acquisizione di competenze in campo biologico, l’indirizzo ha come obiettivo quello di orientare gli studenti che nutrono un particolare interesse fin dalla prima liceo per la prosecuzione degli studi in ambito medico, chimico-biologico e sanitario.

Un corso di studi, dunque, in grado di offrire ai giovani una formazione davvero completa e finalizzata al raggiungimento delle abilità necessarie per affrontare qualsiasi orientamento universitario nonché il mondo del lavoro.

Le certificazioni linguistiche, le programmazioni di PTCO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro) in ambito scientifico ed informatico, assieme a quelle di indirizzo storico-artistico, costituiscono un arricchimento del percorso di studi, grazie alla collaborazione dei docenti dell’Istituto con esperti provenienti dalle Università e da enti ed istituti di ricerca.

L’indirizzo Scientifico tradizionale. Il percorso scolastico del Liceo Scientifico ordinamentale – presente in entrambe le sedi – punta a un’istruzione di qualità costruita su una programmazione equilibrata di un piano di studi per una preparazione ampia e completa: allo studio critico delle materie umanistiche, come filosofia, l’arte e le lingue e letterature italiana, latina e inglese; si unisce un accurato approfondimento delle discipline scientifiche d’indirizzo, quali matematica fisica e scienze.

Conoscenze e competenze per affrontare il futuro con successo in ogni campo: sono queste le parole d’ordine all’Istituto superiore “Mariano IV d’Arborea”, che presenta le sedi di Oristano e Ghilarza con una ricca offerta formativa di indirizzi e percorsi di studio .

Il liceo Linguistico di Ghilarza. La sede di Ghilarza dell’Istituto superiore “Mariano IV d’Arborea” offre gli indirizzi del liceo Linguistico e dell’istituto Professionale. Il primo si caratterizza per il suo potenziamento linguistico, approfondendo le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per la padronanza comunicativa in tre lingue straniere.

Indicato per chi ha buona propensione all’apprendimento delle lingue, sin dal primo anno prevede un’ora di conversazione con un docente in madre lingua, alla quale si aggiunge, a partire dal terzo anno, l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica come la storia dell’arte o la filosofia.

Viaggi d’istruzione e stage linguistici all’estero caratterizzano un percorso di studi che fornisce certificazioni linguistiche come il PET. Il profilo in uscita è quello di uno studente che ha notevoli competenze in questo ambito oltre che, più in generale, in quello umanistico, senza trascurare le conoscenze scientifiche.

L’istituto Professionale di Ghilarza. L’Istituto Professionale della sede di Ghilarza, a conclusione del percorso quinquennale, rilascia invece un diploma nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”.

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono affascinati dalle macchine e dal loro funzionamento, portati ad individuare soluzioni tecnologiche ed organizzative, attratti dalle applicazioni tecnologiche ed interessati al montaggio e smontaggio di dispositivi meccanici ed elettrici e alla loro messa in opera.

Finalità del corso, la formazione di studenti interessati ad imparare tecniche di installazione e collaudo, nonché servizi di assistenza e di manutenzione di impianti e sistemi di varia natura. Nel percorso di studi, gli studenti imparano a comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili, utilizzando strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Accompagnati dai docenti, gli studenti apprendono l’individuazione dei componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e stabilite, utilizzando correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguendo regolazioni di apparati e impianti industriali e civili, agendo con competenza nel sistema della qualità, e reperendo le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci. Una particolarità del corso, è la sua disponibilità anche attraverso un corso serale per adulti.

Open Day. La sede di Oristano della scuola apre le sue porte per l’Open Day di orientamento venerdì prossimo, 19 gennaio. Dalle 15 alle 18.30 gli studenti delle terze medie e le loro famiglie saranno accolti per la presentazione degli indirizzi di studio e le attività del Liceo Scientifico.

Sarà possibile prendere parte a mini lezioni di latino e matematica e partecipare a esperimenti e osservazioni nei laboratori di fisica, chimica e biologia. Porte aperte anche nei laboratori di Scienze motorie, astrofisica e filosofia.

La scuola in via Messina offre anche la possibilità di partecipare ad attività e laboratori con le classi in orario curricolare, avere consulenze di orientamento personalizzate e visite guidate e incontri con gli studenti e le famiglie.

Per tutte le informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto Mariano IV d’Arborea e la pagina Facebook.