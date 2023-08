Cinque gruppi musicali emergenti si contendono a Ruinas la vittoria del contest Artes et Sonos

Ruinas

Appuntamento in piazza Nuova. la serata si aprirà con una cena sociale

A Ruinas appuntamento con la finale di Artes et Sonos, rassegna musicale per gruppi emergenti giunta alla 26ª edizione e promossa dall’omonima associazione. Si terrà sabato prossimo, 12 agosto, in piazza Nuova.

“Quest’anno abbiamo voluto ripristinare la vecchia formula che ha caratterizzato la rassegna per anni”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Artes et Sonos Paolo Sanna, “quella del concorso per gruppi emergenti. L’obiettivo è quello di dare un piccolo sostegno economico ai vincitori e, contemporaneamente, offrire loro l’occasione di una maggiore visibilità con l’accesso diretto alla ventiseiesima edizione del Meeting degli Indipendenti di Faenza”.

Dopo la cena sociale prevista per le 20, prenderà il via la fase finale del contest a partire dalle 22 con l’esibizione delle cinque band finaliste: Eczema, After Midnight 00.01, Eraserhead Industries, Thanit e Peregrin Blasting Weed.

La giuria che assegnerà il primo premio di 1.000 euro in buoni acquisto e l’accesso diretto al Mei è composta da Stefano Casta (musicista e organizzatore culturale), Sergio Calafiura (autore, cantautore e produttore), Massimo Della Pelle (organizzatore, tour manager) e Ivan Noe (Artes et Sonos).

Chiuderanno la serata gli ospiti de “La Faida”. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Ruinas.

Giovedì, 10 agosto 2023