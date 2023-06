Cinque giovani sardi emigrati da scegliere per il cortometraggio “Doppia pupilla”

Oristano

È possibile inviare la propria candidatura entro il 15 luglio

Sarà incentrato sull’emigrazione dei giovani dall’Isola “Doppia pupilla”, il nuovo cortometraggio a tecnica mista delle registe Alessandra Atzori e Milena Tipaldo, che sono alla ricerca di cinque ragazzi o ragazze, emigrati.

Tra i requisiti per presentare la propria candidatura ci sono la passione per la scrittura, un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e la disponibilità a essere filmati dal 18 al 24 settembre di quest’anno. I cinque selezionati diventeranno le voci protagoniste del film.

I candidati idonei saranno selezionati dal collettivo MIRA entro il 31 luglio, seguirà un colloquio conoscitivo via web dal 31 al 4 agosto. La residenza artistica sarà a Nuoro, in una struttura del monte Ortobene: i costi del viaggio, vitto e alloggio, per una durata di 7 giorni, saranno a carico della produzione.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare all’indirizzo info@miravideoart entro il 15 luglio una breve biografia ed eventuali link a pagine social, una lettera di presentazione che esprima il proprio interesse a partecipare al progetto, un breve testo non più lungo di tre pagine di un genere a scelta e il curriculum vitae.

Realizzato con tecnica mista, ovvero metà documentario e metà animazione, “Doppia pupilla” racconta il fenomeno dell’emigrazione sarda attraverso il filtro della scrittura e le esperienze di scrittrici affermate e giovani che appartengono a diverse generazioni.

A fare da voce d’eccellenza dal passato sarà il romanzo autobiografico di Grazia Deledda “Cosima”, nel quale – partendo dai ricordi d’infanzia – la scrittrice racconta come la passione per la scrittura l’abbia portata fuori dai confini dell’Isola.

Il film vuole indagare, nella parte documentaria, le manifestazioni più attuali degli spostamenti dall’isola al “continente” e oltre, privilegiando i racconti di giovani che, come la Deledda, hanno deciso di coltivare le proprie aspirazioni lasciando la terra d’origine.

Insieme a loro il film percorrerà un percorso in direzione contraria, ossia di ritorno verso la Sardegna, come una sorta di viaggio nel tempo, andando a cercare quei luoghi dove Cosima/Grazia ha dato forma alla sua poetica e al suo potenziale umano.

