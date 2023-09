Cinque focolai di Blue Tongue in Ogliastra, la Asl rassicura: "Situazione sotto controllo"

Cinque focolai di Blue Tongue, sono stati individuati nel territorio ogliastrino. La conferma è arrivata alla Asl Ogliastra dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo, centro di referenza nazionale per la febbre catarrale degli ovini. Il virus è stato riscontrato in 2 allevamenti nel comune di Tortolì, in altri 2 allevamenti presenti nel territorio di Bari Sardo e in uno nel comune di Ilbono. Per le attività in questione, la Asl Ogliastra ha subito adottato tutti i provvedimenti specifici previstidalla normativa vigente per evitare la diffusione della malattia.

«I dati che abbiamo a disposizione indicano che si tratta di un’epidemia

molto debole – rassicura Dino Garau, direttore della struttura complessa

di Sanità Animale della Asl Ogliastra – a fronte di 1902 ovini, abbiamo

avuto 121 casi. Non c’è nessuna emergenza, la situazione non è grave ed

è pienamente sotto controllo – continua Garau – anche grazie

all’efficace campagna di vaccinazione che abbiamo portato avanti negli

ultimi anni nel nostro territorio». La struttura complessa di Sanità

Animale ha istituito una “zona di sorveglianza” che interessa i comuni

di Lotzorai, Girasole, Tortolì, Elini, Ilbono, Bari Sardo, Loceri,

Lanusei, Gairo, Osini, Cardedu e Tertenia. «In quest’area – spiega Garau

– la movimentazione degli animali sarà consentita a condizione che il

bestiame venga prima sottoposto ad una visita veterinaria».

La Blue Tongue è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti,

trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) ed è causata da un

Rna virus della famiglia Reoviridae. Per prevenire la malattia, oltre

alla vaccinazione, è importante il controllo/abbattimento della

popolazione degli insetti vettori, che riduce il rischio di trasmissione

del virus. Eliminare il fango negli allevamenti impedisce all’insetto di

deporre le uova e proliferare. Per questo è fondamentale che gli

allevatori osservino alcune precise strategie che possono ridurre

fortemente la possibilità di sviluppare focolai di Blue Tongue .

«Bisogna eliminare le zone acquitrinose nelle vicinanze degli

allevamenti – osserva Garau – per questo è importante adottare alcune

misure, come il drenaggio e la copertura di avvallamenti e fosse, arare

e rivoltare il fango e canalizzare con tubature chiuse verso pozzetti a

perdita le acque di scarico. Inoltre – continua – può essere molto utile

predisporre dei luoghi chiusi e protetti con zanzariere dove ricoverare

gli animali durante la notte. Bisogna evitare perdite di liquami

sistemando accuratamente i pozzetti fognari, i piccoli depuratori e le

fosse imhoff. Infine, è fortemente consigliato – conclude il direttore

della Sc di Sanità Animale della Asl – disinfestare con dei repellenti

l’interno e l’esterno dei ricoveri degli animali, comprese le

zanzariere».

Sono passati due anni dall’ultima volta che il virus della Blue Tongue

si è manifestato in Ogliastra: gli ultimi focolai registrati nel

territorio, infatti, risalgono all’ottobre del 2021.